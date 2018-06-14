Певец прекрасной эпохи

Режиссер Станислав Говорухин скончался в одном из подмосковных санаториев после долгой болезни, об этом стало известно в четверг, 14 июня. Ему было 82 года. Сегодня без его участия практически невозможно представить себе ни отечественный кинематограф, ни свободолюбивые перестроечные годы, глашатаем которых он, во многом, и являлся. Портал iz.ru — о том, каким мы запомним Станислава Говорухина.

Геолог и потомственный казак

Прямолинейный и даже резкий характер — не только в жизни, но и в творчестве, — за который Говорухина одновременно и восхваляли, и критиковали, он, возможно, унаследовал от отца. Вместе с казачьим свободолюбием.

Он родился в 1936 году на Урале. Его отец, Сергей Георгиевич, был потомственным донским казаком. Правда, сам Станислав отца практически не знал — они с матерью разошлись еще до его рождения, а в 1938-м тот и вовсе отправлен в лагеря в рамках директивы «О расказачивании» и сгинул где-то в Сибири. Говорухина и его сестру, Инессу, мать, портниха, растила в одиночку.

говорухин Фото: Global Look Press/Alexander Nosovsky

В 1958 году 22-летний Станислав Говорухин окончил Казанский государственный университет, получив не только востребованную, но и модную в начале 1960-х профессию — геолога. Впрочем, по ней он работать не стал.

В 1959 году будущий режиссер пошел на Казанскую студию телевидения, одну из первых в стране. Проработав там несколько лет редактором и ассистентом, Говорухин уехал в Москву, где поступил во ВГИК. В конце 1960-х он с отличием закончил учебу и получил диплом режиссера.

Говорухин Станислав Говорухин в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьева, 1987 год Фото: Global Look Press Говорухин Станислав Говорухин вместе с режиссером Никитой Михалковым и сатириком Михаилом Жванецким на теплоходе «Федор Шаляпин», 1988 год Фото: РИА Новости/Галина Кмит Говорухин Станислав Говорухин на премьере собственного фильма «Артистка», 2007 год Фото: Global Look Press/Viktor Chernov Говорухин Станислав Говорухин наблюдает за ходом чемпионата мира по боксу вместе с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 1991 год Фото: ТАСС/Игорь Уткин Говорухин Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год Фото: ТАСС/Роман Денисов Говорухин Станислав Говорухин на XVII Московском международном кинофестивале, 1991 год Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Говорухин В 2016 году Станислав Говорухин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На фото — президент России Владимир Путин и режиссер после церемонии награждения в Кремле Фото: ТАСС/Михаил Метцель Говорухин Режиссер фильма «Не хлебом единым» Станислав Говорухин (справа) на съемочной площадке картины Фото: ТАСС/Кинокомпания «Вертикаль» Говорухин С середины 1990-х годов Станислав Говорухин был депутатом Государственной думы РФ, с 2005 года входил в состав партии «Единая Россия» Фото: РИА Новости/Илья Питалев Говорухин Актриса Анна Горшкова, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин и певица Евгения Малахова (слева направо) на премьере фильма режиссера Валерия Тодоровского «Большой» в Государственном академическом Большом театре России, 2016 год Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков Говорухин Станислав Говорухин на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Рай» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Снимал безыдейщину»

Практически сразу после выпуска Говорухин уехал в Одессу, работать на местной киностудии. И именно там, в конце 1970-х годов молодой режиссер снял один из главных телевизионных фильмов не только советского, но и всего отечественного кинематографа. Осенью 1979 года на экраны вышла первая серия фильма «Место встречи изменить нельзя».

Советский сериал по роману братьев Вайнеров стал предпоследней ролью Владимира Высоцкого и увековечил главных героев — Глеба Жеглова и Владимира Шарапова. Памятники им были установлены не только на Петровке, 38, в Москве, но и в Киеве и Мариуполе. Причем московский монумент из всех — самый молодой.

Подбор так полюбившихся зрителям исполнителей главных ролей — заслуга как раз режиссерская. Это Станислав Говорухин «продавил» кандидатуру молодого Конкина. А с Высоцким Говорухин просто дружил — когда режиссеру потребовалось улететь на несколько дней со съемок, свое кресло на площадке он уступил именно Высоцкому.

место встречи Режиссер Станислав Говорухин и актеры Владимир Высоцкий и Станислав Садальский Фото: Global Look Press/Russian Archives

Правда, дружба не помешала Говорухину запретить Высоцкому проводить на площадке самодеятельные концерты — он не разрешил ставить привезенные им собственные пластинки, потому что посчитал, что это будет «мешать работе». Работа и дисциплина на площадке для Говорухина стояли прежде всего.

Тогда же, на Одесской киностудии он снял «Вертикаль» (его первый фильм с Владимиром Высоцким), «Детей капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Геклберри Финна».

«Я снимал в те времена безыдейщину (на их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома Сойера», «Детей капитана Гранта»... Сейчас — когда свобода слова, когда говори что хочешь, — я и сейчас снял бы эти фильмы точно так же», — позднее вспоминал об этом сам Говорухин в своей книге «Вертикаль. Место встречи изменить нельзя».

С перевернутой душой

Премьера «Места встречи…» в 1979 году, как говорили правоохранители, обрушила показатели уличной преступности, зато взвинтила телевизионные рейтинги. Имя Станислава Говорухина стало ассоциироваться с успехом — и за это ему готовы были прощать даже стремление к «безыдейщине».

В 1987 году он снял популярный детектив «Десять негритят». Это был один из последних его фильмов на Одесской киностудии. И тогда же Говорухин снялся в одном из главных фильмов для перестроечного поколения — сыграл антагониста Крымова в фильме Сергея Соловьева «Асса».

говорухин Актеры Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме режиссера Сергея Соловьева "АССА" киностудии "Мосфильм" Фото: ТАСС

С конца 1980-х Говорухин «переехал» на Мосфильм, где сам стал одним из ключевых глашатаев эпохи перемен. В начале 1990-х он снял сразу два документальных фильма — «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли».

Вторая лента была посвящена дореволюционной истории страны — к тому моменту, для того поколения людей, практически неизвестной.

«То, что покажем мы — это как бы впечатления человека, который начал узнавать историю своей страны в зрелом возрасте. И всё, что мы узнавали в процессе съёмок, переворачивало душу», — говорил в фильме рассказчик.

Конец прекрасной эпохи

С этого же момента Станислав Говорухин пришел в политику — он впервые вошел в состав депутатов Государственной думы в 1993 году и продолжал работать в ней до самой смерти, при этом несколько раз сменив партии и даже взгляды. Режиссер продолжал снимать собственные фильмы (чего стоит «Ворошиловский стрелок» — одна из главных кинолент начала 1990-х, посвященная отчаянной борьбе за справедливость всеми забытого ветерана Великой Отечественной), писать сценарии и книги, и одновременно активно участвовал в общественно-политической жизни.

В 2000-м Станислав Говорухин зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента РФ. Позднее, в 2005-м, вступил в партию «Единая Россия». С 2011 года он возглавлял думский комитет по культуре. Кроме того, Станислав Говорухин возглавлял штаб Владимира Путина на выборах 2012 года.

говорухин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Станислав Говорухин и председатель комитета Госдумы по экономическому развитию РФ Валерий Драганов (слева направо) Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сам актер позднее признавался, что с момента перестройки фактически «перестал активно работать в кино и включился в политику». Но одна из последних громких премьер с его участием состоялась уже в 2015 году — тогда на экраны вышел фильм режиссера «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова.

«Боролся до конца»

О том, что режиссера госпитализировали после резкого ухудшения здоровья, стало известно накануне, 13 июня. Некоторые издания даже успели сообщить о смерти режиссера, однако позднее его близкие опровергли эту информацию. Как рассказал порталу iz.ru источник, близкий к режиссеру, Станислав Говорухин находился под Москвой, когда неожиданно почувствовал себя плохо.

После этого он сам приехал в подмосковный кардиологический центр, где врачи диагностировали у него предынсультное состояние. Режиссер пробыл в центр несколько дней, после чего по настоянию врачей уехал в подмосковный пансионат долечиваться.

Там утром 14 июня режиссер скончался. Об этом журналистам официально заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует его слова агентство Интерфакс.

говорухин Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, а также множества других наград.

Его работу в кино продолжает сын, режиссер Сергей Говорухин.