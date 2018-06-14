Певец прекрасной эпохи
Режиссер Станислав Говорухин скончался в одном из подмосковных санаториев после долгой болезни, об этом стало известно в четверг, 14 июня. Ему было 82 года. Сегодня без его участия практически невозможно представить себе ни отечественный кинематограф, ни свободолюбивые перестроечные годы, глашатаем которых он, во многом, и являлся. Портал iz.ru — о том, каким мы запомним Станислава Говорухина.
Геолог и потомственный казак
Прямолинейный и даже резкий характер — не только в жизни, но и в творчестве, — за который Говорухина одновременно и восхваляли, и критиковали, он, возможно, унаследовал от отца. Вместе с казачьим свободолюбием.
Он родился в 1936 году на Урале. Его отец, Сергей Георгиевич, был потомственным донским казаком. Правда, сам Станислав отца практически не знал — они с матерью разошлись еще до его рождения, а в 1938-м тот и вовсе отправлен в лагеря в рамках директивы «О расказачивании» и сгинул где-то в Сибири. Говорухина и его сестру, Инессу, мать, портниха, растила в одиночку.
В 1958 году 22-летний Станислав Говорухин окончил Казанский государственный университет, получив не только востребованную, но и модную в начале 1960-х профессию — геолога. Впрочем, по ней он работать не стал.
В 1959 году будущий режиссер пошел на Казанскую студию телевидения, одну из первых в стране. Проработав там несколько лет редактором и ассистентом, Говорухин уехал в Москву, где поступил во ВГИК. В конце 1960-х он с отличием закончил учебу и получил диплом режиссера.
«Снимал безыдейщину»
Практически сразу после выпуска Говорухин уехал в Одессу, работать на местной киностудии. И именно там, в конце 1970-х годов молодой режиссер снял один из главных телевизионных фильмов не только советского, но и всего отечественного кинематографа. Осенью 1979 года на экраны вышла первая серия фильма «Место встречи изменить нельзя».
Советский сериал по роману братьев Вайнеров стал предпоследней ролью Владимира Высоцкого и увековечил главных героев — Глеба Жеглова и Владимира Шарапова. Памятники им были установлены не только на Петровке, 38, в Москве, но и в Киеве и Мариуполе. Причем московский монумент из всех — самый молодой.
Подбор так полюбившихся зрителям исполнителей главных ролей — заслуга как раз режиссерская. Это Станислав Говорухин «продавил» кандидатуру молодого Конкина. А с Высоцким Говорухин просто дружил — когда режиссеру потребовалось улететь на несколько дней со съемок, свое кресло на площадке он уступил именно Высоцкому.
Режиссер Станислав Говорухин и актеры Владимир Высоцкий и Станислав Садальский
Правда, дружба не помешала Говорухину запретить Высоцкому проводить на площадке самодеятельные концерты — он не разрешил ставить привезенные им собственные пластинки, потому что посчитал, что это будет «мешать работе». Работа и дисциплина на площадке для Говорухина стояли прежде всего.
Тогда же, на Одесской киностудии он снял «Вертикаль» (его первый фильм с Владимиром Высоцким), «Детей капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Геклберри Финна».
«Я снимал в те времена безыдейщину (на их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома Сойера», «Детей капитана Гранта»... Сейчас — когда свобода слова, когда говори что хочешь, — я и сейчас снял бы эти фильмы точно так же», — позднее вспоминал об этом сам Говорухин в своей книге «Вертикаль. Место встречи изменить нельзя».
С перевернутой душой
Премьера «Места встречи…» в 1979 году, как говорили правоохранители, обрушила показатели уличной преступности, зато взвинтила телевизионные рейтинги. Имя Станислава Говорухина стало ассоциироваться с успехом — и за это ему готовы были прощать даже стремление к «безыдейщине».
В 1987 году он снял популярный детектив «Десять негритят». Это был один из последних его фильмов на Одесской киностудии. И тогда же Говорухин снялся в одном из главных фильмов для перестроечного поколения — сыграл антагониста Крымова в фильме Сергея Соловьева «Асса».
Актеры Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме режиссера Сергея Соловьева "АССА" киностудии "Мосфильм"
С конца 1980-х Говорухин «переехал» на Мосфильм, где сам стал одним из ключевых глашатаев эпохи перемен. В начале 1990-х он снял сразу два документальных фильма — «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли».
Вторая лента была посвящена дореволюционной истории страны — к тому моменту, для того поколения людей, практически неизвестной.
«То, что покажем мы — это как бы впечатления человека, который начал узнавать историю своей страны в зрелом возрасте. И всё, что мы узнавали в процессе съёмок, переворачивало душу», — говорил в фильме рассказчик.
Конец прекрасной эпохи
С этого же момента Станислав Говорухин пришел в политику — он впервые вошел в состав депутатов Государственной думы в 1993 году и продолжал работать в ней до самой смерти, при этом несколько раз сменив партии и даже взгляды. Режиссер продолжал снимать собственные фильмы (чего стоит «Ворошиловский стрелок» — одна из главных кинолент начала 1990-х, посвященная отчаянной борьбе за справедливость всеми забытого ветерана Великой Отечественной), писать сценарии и книги, и одновременно активно участвовал в общественно-политической жизни.
В 2000-м Станислав Говорухин зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента РФ. Позднее, в 2005-м, вступил в партию «Единая Россия». С 2011 года он возглавлял думский комитет по культуре. Кроме того, Станислав Говорухин возглавлял штаб Владимира Путина на выборах 2012 года.
Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Станислав Говорухин и председатель комитета Госдумы по экономическому развитию РФ Валерий Драганов (слева направо)
Сам актер позднее признавался, что с момента перестройки фактически «перестал активно работать в кино и включился в политику». Но одна из последних громких премьер с его участием состоялась уже в 2015 году — тогда на экраны вышел фильм режиссера «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова.
«Боролся до конца»
О том, что режиссера госпитализировали после резкого ухудшения здоровья, стало известно накануне, 13 июня. Некоторые издания даже успели сообщить о смерти режиссера, однако позднее его близкие опровергли эту информацию. Как рассказал порталу iz.ru источник, близкий к режиссеру, Станислав Говорухин находился под Москвой, когда неожиданно почувствовал себя плохо.
После этого он сам приехал в подмосковный кардиологический центр, где врачи диагностировали у него предынсультное состояние. Режиссер пробыл в центр несколько дней, после чего по настоянию врачей уехал в подмосковный пансионат долечиваться.
Там утром 14 июня режиссер скончался. Об этом журналистам официально заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует его слова агентство Интерфакс.
Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, а также множества других наград.
Его работу в кино продолжает сын, режиссер Сергей Говорухин.