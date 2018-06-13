СМИ узнали о госпитализации Говорухина в крайне тяжелом состоянии
Режиссер и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в медицинских кругах.
Само агентство не располагает официальным подтверждением этих данных.
Ранее сайт mk.ru распространил информацию о смерти режиссера. Издание указало, что деятель культуры плохо себя чувствовал на фестивале «Кинотавр» в Сочи.
В свою очередь пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо опровергла эти слухи порталу iz.ru.
Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».