СМИ узнали о госпитализации Говорухина в крайне тяжелом состоянии

Режиссер и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Само агентство не располагает официальным подтверждением этих данных.

Ранее сайт mk.ru распространил информацию о смерти режиссера. Издание указало, что деятель культуры плохо себя чувствовал на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

В свою очередь пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо опровергла эти слухи порталу iz.ru.

Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».