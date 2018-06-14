Коллеги назвали смерть Говорухина большой потерей

Станислав Говорухин, скончавшийся 14 июня, был образцом режиссера, мужчины и джентльмена. Об этом заявил его коллега Павел Лунгин.

«Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он действительно любил искусство», — цитирует его ТАСС.

Лунгин также сказал, что Говорухин открыл публике артиста Владимира Высоцкого.

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко назвала смерть Говорухина личным горем. «Я знала Станислава Сергеевича на протяжении 40 лет, а может быть, и больше», — рассказала она ТАСС. По ее словам, личные качества Говорухина влияли на работу думского комитета по культуре.

«Он всегда был бескомпромиссен, честен и очень справедлив. Поэтому для нас это страшная потеря. Как мы будем дальше, я не знаю», — сказала она. Комитет, по ее словам, скорбит «не только по замечательному художнику, но и по удивительному человеку».

Лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов также сказал, что смерть Говорухина для него является личной потерей. Он рассказал, что часто обращался к покойному за советом, в том числе личным, и хорошо знал его семью. «Конечно, не верится, что сегодня не стало этого человека», — сказал Неверов агентству «Интерфакс». Он подчеркнул, что Говорухин умел «не стесняясь, говорить о самых острых проблемах».

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что смерть Говорухина трудно принять. «Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем», — добавил он.

О кончине Говорухина 14 июня на заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это произошло в подмосковном санатории Барвиха. Информация о смерти режиссера появилась в СМИ накануне, но его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эти сведения. Источник портала iz.ru сообщил, что режиссеру стало плохо во время поездки за пределы Московского региона. Он обратился в кардиоцентр, врачи диагностировали предынсультное состояние и после оказания необходимой помощи отправили его в пансионат.