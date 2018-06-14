Памяти Станислава Говорухина

Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год