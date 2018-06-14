Памяти Станислава Говорухина

Станислав Говорухин в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьева, 1987 год
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Станислав Говорухин вместе с режиссером Никитой Михалковым и сатириком Михаилом Жванецким на теплоходе «Федор Шаляпин», 1988 год
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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
Станислав Говорухин на премьере собственного фильма «Артистка», 2007 год
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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Станислав Говорухин наблюдает за ходом чемпионата мира по боксу вместе с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 1991 год
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Фото: ТАСС/Роман Денисов
Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год
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Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
Станислав Говорухин на XVII Московском международном кинофестивале, 1991 год
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В 2016 году Станислав Говорухин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На фото — президент России Владимир Путин и режиссер после церемонии награждения в Кремле
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Фото: ТАСС/Кинокомпания «Вертикаль»
Режиссер фильма «Не хлебом единым» Станислав Говорухин (справа) на съемочной площадке картины
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
С середины 1990-х годов Станислав Говорухин был депутатом Государственной думы РФ, с 2005 года входил в состав партии «Единая Россия»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Актриса Анна Горшкова, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин и певица Евгения Малахова (слева направо) на премьере фильма режиссера Валерия Тодоровского «Большой» в Государственном академическом Большом театре России, 2016 год
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Станислав Говорухин на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Рай» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
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Режиссер, сценарист, актер Станислав Говорухин скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом стало известно в четверг, 14 июня. Накануне сообщалось, что артист был госпитализирован, состояние его ухудшилось. Биография мастера и его лучшие работы в кино — в галерее портала iz.ru
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