Появились подробности госпитализации Говорухина

Режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин находился за пределами Московского региона, в то время как ему стало плохо с сердцем. Об этом источник сообщил порталу iz.ru.

Деятель культуры сам приехал на обследование в столичный кардиологический центр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние».

Он пробыл там четыре дня. После оказания всей необходимой в таких случаях помощи врачи отправили Говорухина долечиваться в подмосковный пансионат.

Ранее сайт mk.ru распространил информацию о смерти режиссера. По словам издания, он плохо себя чувствовал на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Эти слухи опровергла порталу iz.ru пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.

Позже появились данные о госпитализации культурного деятеля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии.