Представитель Говорухина опроверг информацию о его смерти

Пресс-секретарь режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения СМИ о его смерти. Об этом она заявила порталу iz.ru в среду, 13 июня.

Ранее о кончине деятеля культуры со ссылкой на источники сообщил сайт mk.ru. Издание отметило, что режиссер плохо себя чувствовал на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Станислав Говорухин родился в 1936 году городе Березники, он с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзого государственного института кинематографии. После выпуска работал на «Одесской киностудии художественных фильмов». С 1987 по 1993 годы работал в «Мосфильме».

Говорухин стал режиссером таких фильмов, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Кроме того, он написал сценарии к фильмам «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Конец прекрасной эпохи» и многим другим. В 2006 году Говорухин был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации, в 2016 году режиссер получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В настоящий момент Говорухин является художественным руководителем киностудии «Вертикаль».