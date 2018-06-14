В Госдуме прокомментировали новость о смерти Говорухина

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал порталу iz.ru новость о смерти Станислава Говорухина.

О том, что режиссер и депутат Госдумы скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха», утром 14 июня сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. Информация о смерти культурного деятеля появилась в СМИ накануне, 13 июня. Однако эти слухи опровергала его пресс-секретарь Мария Шоппо.

«Новость о смерти Говорухина не фейк. Но, чтобы что-то сказать, нужно самому разобраться. Мы сейчас в комитете по культуре пытаемся решить: что, где, куда, зачем и почему. Я узнал об этом ровно 15 минут назад. Мы в комитете сейчас в растерянности. Думаем как все вот это сделать, как организовать», — сказал Бортко.

Говорухин родился в 1936 году в Березниках, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Он наиболее известен зрителям по фильмам — «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последнее время он возглавлял комитет Госдумы по культуре.