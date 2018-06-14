Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Говорухина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвует в жизни своей страны», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства направил родным и близким режиссера телеграмму с соболезнованиями.

О кончине деятеля культуры 14 июня на заседании сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Информация о смерти Говорухина появилась в СМИ накануне, однако его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эти сообщения.