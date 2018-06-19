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Путин прибыл в Минск на заседание госсовета Союзного государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск. В рамках визита российского лидера запланировано участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и переговоры с президентом республики Александром Лукашенко.

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По данным пресс-службы Кремля, в ходе заседания госсовета стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество за прошедший год, а также выполнение прошлых решений совета и присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства. Кроме того, запланированы к подписанию документы о направлениях и задачах Союзного государства на 2018–2022 годы, а также программа действий объединения в области внешней политики на 2018–2019 годы.

Как информирует ТАСС, российскую делегацию на заседании также будут представлять премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Заседание главного руководящего органа Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь состоится 19 июня в Минске. О дате и месте проведения мероприятия стало известно еще в начале месяца. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что хочет обсудить вопросы охраны общей границы двух государств.

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