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Россия и Белоруссия снимут ограничения на поставки молочной продукции

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Россельхознадзор с 11 июня снимет запрет на поставки молочной продукции четырех белорусских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений. В документе оговорены ключевые мероприятия, которые будут способствовать скорейшему урегулированию ситуации по вопросам взаимных ограничений на поставки продукции на предприятия Белоруссии и России, пишет RNS.

В Россельхознадзоре отметили, что белорусская сторона должна будет предоставить документы о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, только в этом случае ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз белорусского молока в РФ с 6 июня. Они затронули молоко, сливки, сгущенку, молочную сыворотку.

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