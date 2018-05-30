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Россельхознадзор запретил сыры с белорусского предприятия

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Фото: Global Look Press/Alexey Sukhorukov
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С 31 мая Россельхознадзор временно ограничит поставки в РФ продукции белорусского «Пружанского молочного комбината», причиной этого в ведомстве назвали повторное выявление в сыре противогрибкового препарата натамицин.

Таким образом, запрещена поставка в Россию продукции с 63 белорусских предприятий.

ТАСС отмечает, что натамицин специалисты Россельхознадзора обнаружили в белково-жировом концентрате, поставляемом в РФ белорусским заводом «Покет-Пак». Для этой продукции введен режим усиленного лабораторного контроля.

В феврале сообщалось, что Россельхознадзор может ввести запрет на поставки в РФ отдельных видов молочных продуктов из Белоруссии из-за наличия в них вредных и запрещенных веществ.

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