Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки мяса из Аргентины

Россельхознадзор допускает введение ограничительных мер на импорт мяса из Аргентины из-за участившихся случаев выявления в продукции антибиотиков. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Меры могут ввести в случае, если поставки на российский рынок недоброкачественного мяса продолжатся, говорится в сообщении.

В свою очередь, представители Аргентины пообещали в ближайшее время отчитаться перед Россельхознадзором о принятых мерах по контролю количества антибиотиков в мясе.

7 мая ведомство временно ограничило поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. Причиной стало ухудшение ситуации с африканской чумой свиней (АЧС).