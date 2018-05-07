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Россельхознадзор ограничил ввоз свиней из Венгрии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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С 7 мая вступили в силу временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. Причиной этого стало ухудшение ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) на территории региона Хевеш.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.  

Помимо живых свиней ведомство ограничило ввоз продуктов убоя свиней, свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков. 

10 апреля глава сельскохозяйственного ведомства Александр Ткачев заявил, что Минсельхоз подозревает ветеринарные службы из Белоруссии в сокрытии вспышек АЧС на территории республики. Он привел статистику, согласно которой за последнее десятилетие зарегистрировано более тысячи вспышек АЧС в 53 регионах страны.

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