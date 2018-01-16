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Ученые назвали истинные причины распространения чумы в Средние века

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Фото: Global Look Press
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Ключевую роль в распространении чумы в средневековой Европе сыграли не крысы. Соответствующее исследование математиков из Осло опубликовано в журнале PNAS.

Авторы научной работы отмечают, что человечество пережило несколько масштабных эпидемий чумы, начиная с эпидемии Юстиниана, вспыхнувшей в Византии и в Средиземноморье в середине VI века. В то время погибло больше 100 млн человек, а в Средние века от чумы вымерла треть Европы. В XVII веке чума пришла и в Россию и от Москвы распространилась по всей стране. Генетики определили, что большинство чумных эпидемий вызвано бактерией Yersinia pestis. До недавнего времени считалось, что ее переносчиком были крысы, однако ряд современных эпидемиологов считает, что чума распространялась по Европе слишком медленно и бушевала там слишком долго, чтобы ее переносчиками могли быть только грызуны.

Специалисты из университета Осло построили теоретическую модель распространения чумы с использованием летописи и хроники, а также применив к этим данным набор формул, которые описывают три разных сценария распространения бактерии: воздушно-капельным путем, через паразитов людей и через крыс.

Как сообщает телеканал «360», математические модели не совпали с реальными в том случае, когда разносчиками эпидемии считали крыс. В то время как человеческие паразиты, в том числе блохи и вши, отлично вписывались в теоретические расчеты. Таким образом, веками сохранявшееся мнение о том, что виновниками в эпидемиях чумы были крысы, вероятнее всего, не соответствует действительности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 200 человек умерли на Мадагаскаре от чумы в ноябре 2017 года.

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