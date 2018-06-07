Суд поддержал Россельхознадзор в споре с Danone

Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение в пользу Россельхознадзора в споре с компанией Danone. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Французский производитель требовал признать недействительными результаты проверки своего молочного комбината «Волгоградский», в продукции которого в 2017 году были обнаружены антибиотики.

«Арбитражный суд подтвердил правомерность работы Россельхознадзора», — заявила Мелано, подчеркнув, что, в случае повторных нарушений Россельхознадзор будет вынужден запретить поставки Danone в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также, по словам Мелано, ведомство направит запрос «субъектовым управлениям ветеринарий с просьбой провести работу по недопущению несоответствующих нормам и требованиям законодательства товаров для реализации на российском рынка», пишет ТАСС. Мелано уточнила, что сейчас предприятия Danone на территории России находятся на усиленном лабораторном контроле Россельхознадзора.

В декабре 2017 года Россельхознадзор заявил об обнаружении в молоке марки «Простоквашино» волгоградского филиала Danone антибиотиков тетрациклиновой группы. Danone опроверг использование антибиотиков и подал на ведомство в суд.

