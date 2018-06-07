Владимир Путин посетит Минск 19 июня

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в Минске 19 июня. Информацию об этом «Известиям» подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что намерен обсудить вопросы охраны общей границы двух государств.

Заседания Высшего госсовета России и Белоруссии проходят поочередно на территории стран — членов Союзного государства. В 2018 году встреча состоится 19 июня в Минске. Дату и место проведения заседания «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высший госсовет — главный руководящий орган Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. В его состав входят главы двух стран, председатели правительств и руководители палат парламентов России и Белоруссии. Высший госсовет принимает решения по важнейшим вопросам развития Союзного государства, утверждает его бюджет и международные договоры, ратифицированные парламентом.

Президенты стран-участниц по очереди занимают должность председателя Высшего госсовета. Сейчас эти функции исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее он заявлял, что намерен обсудить на предстоящем заседании вопросы присутствия сотрудников погранслужбы РФ на российско-белорусской границе.

В 2018 году Владимир Путин может посетить Белоруссию дважды. Он уже получил приглашение от белорусского коллеги принять участие в форуме регионов России и Белоруссии, который состоится в Могилеве осенью.