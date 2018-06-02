Лукашенко обвинил Россию в попытках «приватизировать Победу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы предпринимают попытки приватизировать победу в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 2 июня, сообщило агентство БЕЛТА.

«Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен», — цитирует белорусского лидера «Газета.ру».

Лукашенко напомнил, что войну выиграл многонациональный Советский Союз, в который входила и Белоруссия.

9 мая Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский президент также поздравил с Днем Победы лидеров Азербайджана, Армении, Казахстана, Украины, Узбекистана и других государств, в годы войны являвшихся союзными республиками в составе СССР.