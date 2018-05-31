Лукашевич призвал к прозрачности расследования крушения малайзийского Boeing

Все данные по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, представленные следственной группой, являются довольно сомнительными и доказательством якобы причастности России к случившемуся служить не могут. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

У Москвы до сих пор осталось много вопросов к расследованию, ответы на которые так и не были предоставлены, что напрямую свидетельствует о том, что в деле отсутствует информационная прозрачность.

«По вопросу о проведении расследования авиакатастрофы за всё время с 2014 года не было ни одного специального брифинга в Совете Безопасности ООН. Почему не обеспечена транспарентность расследования?» — цитирует Лукашевича ТАСС.

Россия изначально предложила свою помощь в расследовании крушения самолета, однако получила отказ. При этом Украина, нарушившая международные правила и не закрывшая воздушное пространство над зоной боевых действий, доступ к материалам дела получила, напоминает сайт kp.ru.

Соответствующий подход следственной группы Лукашевич назвал слишком избирательным.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Москва не может принять «беспочвенных выводов» Совместной следственной группы (ССГ) о причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.