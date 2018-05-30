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Небензя ответил на призыв к России взять вину за крушение Boeing на Донбассе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine
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Москва не может принять «беспочвенных выводов» Совместной следственной группы (ССГ) о причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

Так он прокомментировал призыв главы МИД Нидерландов Стефа Блока к России взять на себя ответственность за авиакатастрофу. Блок аргументировал свое требование тем, что комиссия по расследованию опубликовала «веские доказательства», что самолет якобы был сбит из ЗРК «Бук», находящегося во владении российской армии.

«Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем постпред подтвердил готовность оказать всевозможное содействие по-настоящему прозрачному и независимому следствию, поскольку Россия доверяет только тем расследованиям, полноправным участником которых сама является. 

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Президент РФ Владимир Путин ранее обращал внимание, что Москву не допускают к расследованию катастрофы. 

 

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