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В США объявили об окончании поисков пропавшего малайзийского Boeing

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Фото: ТАСС/Lui Siu Wai
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Американская компания Ocean Infinity во вторник, 29 мая, объявила об окончании операции по поиску пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370.

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«Мы с горечью сообщаем, что заканчиваем нашу операцию, не достигнув цели. Мы искренне надеемся на то, что сможем снова предложить наши услуги в поиске MH370 в будущем», — цитирует руководителя организации Оливера Планкетта «РИА Новости».

В компании уточнили, что более чем за три месяца работ специалисты изучили 112 тыс. кв. км океанского дна. Изначально организация планировала охватить лишь 25 тыс. кв. км.

Самолет, направлявшийся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. До сих пор не удалось ни установить место падения лайнера, ни обнаружить тела погибших. 

14 мая 2018 года газета The Independent сообщала, что находившийся за штурвалом самолета 53-летний Захария Ахмад Шах мог целенаправленно совершить самоубийство и спровоцировать крушение самолета. 

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