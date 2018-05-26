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Малайзия может возобновить поиски пропавшего Boeing МН370

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Малайзия может возобновить поиски пропавшего в Индийском океане в марте 2014 года самолета Boeing 777-200, который выполнял рейс МН370. Об этом заявил малазийский политик Анвар Ибрагим, претендующий на пост премьер-министра страны.

Он заявил, что правительство намерено вернуться к изучению данных за 7 и 8 марта. Среди собранных материалов: записи радаров и системы слежения диспетчеров аэропорта, военно-воздушных сил страны и авиакомпании, сообщает ТАСС.

Также Ибрагим отметил, что от результатов внутреннего расследования будет зависеть возможность установить связь с международными партнерами касательно пропавшего лайнера.

Малайзийский Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек.

Поисками лайнера занимались Австралия, Малайзия, Китай и добровольцы.

До сих пор не удалось установить ни место падения лайнера, ни обнаружить тела погибших. В 2015-м и 2016 годах в 4 тыс. км от Малайзии случайно были найдены шесть небольших обломков самолета, которые принесло океаническими течениями

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