Власти Малайзии опровергли обнаружение обломков пропавшего Boeing

Утверждения специалиста из Австралии Питера Макмэхона, что он обнаружил при помощи сервиса Google Maps обломки пропавшего четыре года назад малайзийского Boeing, власти Малайзии назвали безосновательными.

Министр транспорта страны заявил, что заявления австралийца безосновательны, и порекомендовали ему «не вводить людей в заблуждение», пишет газета New Straits Times, передает RT.

Макмэхон утверждал, что обломки Boeing 777-200 находятся примерно в 16 км к югу от сейшельского острова Раунд. Эти территории ранее не входили в поисковую зону. Также австралиец отметил, что фюзеляж самолета покрыт отверстиями от пуль. Результаты исследования энтузиаст уже направил в Австралийское бюро транспортной безопасности, где подтвердили, что находка действительно может быть пропавшим самолетом.

Boeing 777-200 летел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и бесследно пропал. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, 2015-м и 2016 годах в 4 тыс. км от Малайзии случайно были найдены шесть обломков самолета, которые принесло океаническими течениями.