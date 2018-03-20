Прямой эфир

Власти Малайзии опровергли обнаружение обломков пропавшего Boeing

0
Фото: REUTERS/Lai Seng Sin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утверждения специалиста из Австралии Питера Макмэхона, что он обнаружил при помощи сервиса Google Maps обломки пропавшего четыре года назад малайзийского Boeing, власти Малайзии назвали безосновательными.

Министр транспорта страны заявил, что заявления австралийца безосновательны, и порекомендовали ему «не вводить людей в заблуждение», пишет газета New Straits Times, передает RT.

Макмэхон утверждал, что обломки Boeing 777-200 находятся примерно в 16 км к югу от сейшельского острова Раунд. Эти территории ранее не входили в поисковую зону. Также австралиец отметил, что фюзеляж самолета покрыт отверстиями от пуль. Результаты исследования энтузиаст уже направил в Австралийское бюро транспортной безопасности, где подтвердили, что находка действительно может быть пропавшим самолетом.

Boeing 777-200 летел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и бесследно пропал. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа,  2015-м и 2016 годах в 4 тыс. км от Малайзии случайно были найдены шесть обломков самолета, которые принесло океаническими течениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Искавшее пропавший малазийский Boeing судно исчезло с радаров
Причиной авиакатастрофы в Катманду стала ошибка экипажа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017