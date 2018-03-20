Австралиец нашел пропавший малайзийский Boeing на Google Earth

Энтузиаст из Австралии Питер Макмэхон, который четыре года изучал спутниковые снимки NASA и Google Earth, заявил, что наконец-то обнаружил пропавший в 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing рейса MH370. Об этом сообщает The Sun.

При этом, по словам Макмэхона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.

Австралиец утверждает, что малайзийский лайнер находится в 16 км к югу от Сейшельского острова Руанд, зона которого не была включена в поисковую операцию.

Также Макмэхон сообщил, что результаты своего исследования уже направил в Австралийское бюро транспортной безопасности, где подтвердили, что находка мужчины действительно может быть пропавшим самолетом.

Малайзийский Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек.

Поисками лайнера занимались Австралия, Малайзия, Китай и добровольцы.

До сих пор не удалось установить ни место падения лайнера, ни обнаружить тела погибших. В 2015-м и 2016 годах в 4 тыс. км от Малайзии случайно были найдены шесть небольших обломков самолета, которые принесло океаническими течениями.