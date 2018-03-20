Раскрыты детали самоубийства украинского летчика

Юрий Бутусов, журналист и друг украинского летчика Владислава Волошина, рассказал о психологических проблемах экс-пилота ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

18 марта Волошин был найден мертвым в своей квартире в Николаеве. Официальная версия — самоубийство. В момент происшествия в соседней комнате находились его жена и двое маленьких детей.

«Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает», — рассказал Бутусов.

При этом журналист подтвердил подлинность опубликованной ранее переписки Волошина, в которой он рассказывал о суицидальных настроениях.

«Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено всё, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта», — добавил Бутусов.

С 2016 года Волошин руководил Николаевским аэропортом.