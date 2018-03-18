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Герой АТО покончил с собой в Николаеве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Николаеве совершил самоубийство летчик, исполняющий обязанности директора Николаевского аэропорта, Владислав Волошин, сообщает УНИАН.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скоро скончался. 

По предварительным данным, мужчина незадолго до смерти находился в угнетенном состоянии и пугал «тревожными намерениями». По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас ведется следствие.

Стоит отметить, что Волошин является кавалером ордена «За мужество» III степени за участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он был капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины.

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