Напавшая на бойца АТО активистка найдена мертвой в СИЗО

Активистка Марина Меньшикова, напавшая на Украине на участника военной операции в Донбассе, обнаружена мертвой в СИЗО Днепра. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне», — написал градоначальник в Facebook, при этом пожелав подписчикам «доброго утра».

Многие пользователи с воодушевлением встретили новость о смерти Меньшиковой, однако нашлись и те, кого возмутила публикация.

«К сожалению, в нашей стране давно уже забыли, что такое гуманизм и верховенство права, и должностные лица, вместо того чтобы стоять на страже этих принципов, только всё больше разгоняют волну ненависти и «справедливости» в ее охлократическом понимании», — пишет Виктория Свитлова.

Инцидент произошел в местном театре оперы и балета в октябре 2016 года. По данным СМИ, Меньшикова якобы напала на участника военной операции в Донбассе во время антракта и нанесла несколько ударов молотком.

Сама женщина не признавала своей вины и утверждала, что нападение на мужчину являлось самообороной.