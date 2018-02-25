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Украинец убил бывшую жену и покончил с собой в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Безработный гражданин Украины в Санкт-Петербурге убил и расчленил бывшую супругу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеканал «78».

47-летний мужчина был найден в квартире на Богатырском проспекте в Петербурге. При нем полицейские обнаружили предсмертную записку, в которой украинец признался в убийстве бывшей супруги.

Также, по данным «Фонтанки», в записке мужчина рассказал, что поссорился с бывшей женой после совместного распития спиртных напитков. Выяснение отношений закончилось убийством. Также он сообщил, где найти убитую.

Части тела женщины были найдены в полиэтиленовых пакетах в багажнике автомобиля, который злоумышленник отогнал к дому на Репищевой улице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

22 февраля сообщалось, что в Молдавии мужчина зарезал свою жену –– фотомодель Анастасию Чекати — и покончил с собой. Полицейские обнаружили тело 31-летней женщины с ножевыми ранениями в области шеи в ее квартире.

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