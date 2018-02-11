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В США мужчина убил четырех человек и покончил с собой

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В американском штате Кентукки мужчина застрелил четырех человек, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление окружного шерифа.

Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе в северной части округа Джонсон. На месте они выяснили, что два человека были застрелены, а подозреваемый в их убийстве скрылся на машине. Неизвестного объявили в розыск.

Позже автомобиль подозреваемого обнаружили в городе Пейнтсвилл с телами двух человек в салоне. Предполагается, что убитые стали жертвами разыскиваемого злоумышленника. 

Мужчина покончил с собой до приезда правоохранителей. О его мотивах и личности не сообщается.

10 февраля портал iz.ru писал об убийстве двух полицейских в штате Огайо. Правоохранители прибыли на вызов, но были застрелены, подозреваемый арестован.

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