Прямой эфир

В Петербурге неизвестные напали на патруль ДПС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском районе Санкт-Петербурга подозреваемые в попытке угона автомобиля избили сотрудника ДПС и скрылись. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на аллее Поликарпова, откуда пришел сигнал о попытке угона Toyota Land Cruiser. Сотрудник Госавтоинспекции подошел к двум неизвестным, чтобы проверить их документы. Злоумышленники нанесли полицейскому несколько ударов в голову, после чего скрылись на черном внедорожнике, который поджидал их в конце улицы.

Пострадавший был доставлен в травмпункт с ушибами и ссадинами, есть подозрение на черепно-мозговую травму.

Ранее 9 февраля портал iz.ru писал о взрыве в многоэтажке на севере Санкт-Петербурга, при котором пострадали три человека. Ударной волной повредило близстоящие машины и выбило стекла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело о гибели ребенка после обрушения трапа в Пулково передано в суд
СК возбудил дело по факту взрыва газа в петербургской многоэтажке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017