В Петербурге неизвестные напали на патруль ДПС

В Приморском районе Санкт-Петербурга подозреваемые в попытке угона автомобиля избили сотрудника ДПС и скрылись. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на аллее Поликарпова, откуда пришел сигнал о попытке угона Toyota Land Cruiser. Сотрудник Госавтоинспекции подошел к двум неизвестным, чтобы проверить их документы. Злоумышленники нанесли полицейскому несколько ударов в голову, после чего скрылись на черном внедорожнике, который поджидал их в конце улицы.

Пострадавший был доставлен в травмпункт с ушибами и ссадинами, есть подозрение на черепно-мозговую травму.

Ранее 9 февраля портал iz.ru писал о взрыве в многоэтажке на севере Санкт-Петербурга, при котором пострадали три человека. Ударной волной повредило близстоящие машины и выбило стекла.