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СК возбудил дело по факту взрыва газа в петербургской многоэтажке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту взрыва газа в одной из квартир жилого дома на севере Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», передает ТАСС со ссылкой на СК России.

Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. В результате взрыва четыре человека пострадали. По предварительной версии, ЧП произошло во время работ по монтажу натяжных потолков.

«Во время проведения отделочных работ в квартире дома, расположенного на улице Репищевой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона. По данному факту возбуждено уголовное дело», — заявили в пресс-службе СК.

В настоящий момент на месте взрыва работают более 100 человек. Также задействованы 28 единиц спецтехники.

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