Власти окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в Петербурге

Власти окажут финансовую помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил глава района Николай Цед.

Он сообщил, что пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей экстренной социальной помощи. Цед добавил, что «дальнейшие меры будут приняты к компании-застройщику и к УК». По словам главы района, администрация и правоохранительные органы намерены выяснить, было ли разрешение на проведение ремонтных работ.

Николай Цед также обещал помочь восстановить документы тем, кто утратил их в результате взрыва. По его словам, основные конструкции дома остались целы, «перегородки где-то пострадали, входные двери, стены все остались».

Портал iz.ru писал о том, что в результате взрыва газа в жилом дома на севере Петербурга пострадали четыре человека. Состояние их здоровья медики оценили как тяжелое. Сообщалось, что ЧП произошло во время работ по установке натяжных потолков. По данному факту СК начал проверку.