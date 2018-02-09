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Очевидцы рассказали подробности взрыва в доме на севере Петербурга

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Фото: соцсети
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Очевидцы рассказали о взрыве, который произошел в жилом доме № 10 на улице Репищева в Санкт-Петербурге. 

«Слышали взрыв. Волна ударная была. Животное испугалось очень сильно. Когда вышла на улицу, было много полицейских, пожарных, медиков. Потом выяснилось, что произошел взрыв», — приводит слова одной из женщин телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали другие свидетели ЧП, от ударной волны пострадали близстоящие машины.

По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона при монтаже натяжных потолков. В многоэтажке выбило стекла, а также разрушен балкон. Пострадали три человека, они получили ожоги.

Как указывает телеканал «78», возгорания нет.

На месте работают экстренные службы, медики и правоохранительные органы.

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