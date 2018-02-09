СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщают СМИ.

По информации телеканала РЕН ТВ, взрыв произошел жилом доме по улице Репищева. Ударной волной повреждены близстоящие машины.

По некоторым данным, в результате инцидента пострадали три человека.

По информации агентства «Интерфакс», в доме, который не был сдан в эксплуатацию, взорвался газовый баллон.

«В одной из квартир при проведении ремонтных работ с натяжными потолками взорвался газовый баллон. Два человека обратились за медицинской помощью — это рабочие. Помощь им предоставляется бригадами на месте», — сказал источник агентства.