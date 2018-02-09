При взрыве газового баллона в Подмосковье пострадали пять человек

На скотной ферме в Ступинском районе Подмосковья произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В деревне Торбеево в результате нарушения техники безопасности произошел взрыв газового баллона. При взрыве пострадали пять человек», — цитирует агентство своего собеседника.

По данным агентства «Интерфакс», хлопок произошел около 22:49. Все пострадавшие госпитализированы. Полиция ведет проверку инцидента.

Ранее 5 февраля портал iz.ru писал о хлопке газового баллона в квартире на 20-м этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил при проведении строительно-ремонтных работ. Сумма ущерба оценивается в 500 тыс. рублей.