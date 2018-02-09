Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Петербурге

В Сети появилось первое видео с места взрыва, который произошел в жилом доме на севере Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

МЧС по Санкт-Петербургу подтвердило факт взрыва в жилом доме на улице Репищева. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время установки натяжных потолков.

В результате взрыва выбиты стекла, а также разрушен балкон. Сообщается, что мощной ударной волной повреждены припаркованные у дома автомобили.

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.Обстоятельства и причины ЧП сейчас устанавливаются.