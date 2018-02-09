В МЧС рассказали о причинах взрыва в жилом доме на севере Петербурга

В пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили факт взрыва в жилом доме на севере города. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

«На улице Репищева, 10, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона при установке натяжных потолков», — цитирует представителей ведомства ТАСС.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали три человека, были повреждены десять оконных проемов, несущие конструкции остались целы.

5 февраля портал iz.ru писал о хлопке газового баллона в квартире на 20-м этаже многоэтажного дома в Ленинском районе Подмосковья. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил при проведении строительно-ремонтных работ.