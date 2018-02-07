Взрыв газа произошел в доме в Чечне

Взрыв бытового газа произошел в доме в чеченском городе Шали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, в результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в ожоговое отделение.

Другие подробности происшествия уточняются.

Портал iz.ru писал о том, что хлопок газового баллона произошел 5 февраля в квартире, расположенной на 20-м этаже многоэтажного жилого дома комплекса «Бутово парк» в Подмосковье. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил при проведении строительно-ремонтных работ.