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Оставшиеся без выкупа похитители на Украине убили молодого человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Похитители в украинском Кривом Роге убили 20-летнего молодого человека, когда не смогли получить от его родных выкуп в 100 тыс. гривен.

Информацию об этом распространил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

«Сегодня мы задержали трех нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-летнего парня и спустя три недели зверски его убили», — цитирует сообщение RT.

6 февраля портал iz.ru писал о том, что в Венесуэле 17-летний юноша был убит и съеден после ссоры с соседями из-за долга в 500 тыс. боливаров (чуть более $2).

Отец и сын, проживавшие по соседству с молодым человеком, поругались с ним и в ходе ссоры нанесли парню удар по голове трубой. После этого они разделали тело соседа и частично его съели. Костные останки закопали неподалеку в яме.

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