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На Кипре по обвинению в убийстве задержан россиянин

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Фото: TASS/Barcroft Media/Cihan
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На Кипре утром в пятницу, 9 февраля, задержан 26-летний россиянин. Он подозревается в убийстве гражданина Греции.

По данным правоохранительных органов, вечером 6 февраля россиянин и гражданин Грузии несколько раз выстрелили в 47-летнего грека, из-за чего тот скончался. Нападение произошло в одном из ресторанов в пригороде Лимасола.

Посольстве РФ в Республике Кипр в настоящий момент устанавливает подробности инцидента и выясняет гражданство обвиняемых в преступлении, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о задержании в Таиланде россиянина Сергея Медведева по запросу ФБР, подозреваемого в причастности к международной хакерской сети. По данным следствия, он является одним из создателей интернет-площадки с девизом «В мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР.

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