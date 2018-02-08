Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва попросил прощения

Анар Аллахверанов, которого сейчас судят за убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва, попросил прощения у близких спортсмена.

«Не мог предположить, что после драки он умрет. Очень сожалею и раскаиваюсь. Я извиняюсь перед семьей», — цитирует ИА AmurMedia Аллахверанова.

Обвиняемый заявил о своей невиновности и сказал, что не согласен со статьей, которую ему вменяют. Адвокаты Аллахверанова продолжают настаивать на том, что драка между их клиентом и пауэрлифтером не была убийством, поскольку их конфликт развивался около часа. Родственники убитого уже заявили, что не согласны с этой позицией.

Следствие полагает, что в ночь на 20 августа 2017 года недалеко от кафе в Хабаровске Аллахверанов спровоцировал конфликт с Драчёвым. Ему было нанесено не менее 21 удара в область головы и тела. Еще пять ударов Аллахверанов нанес Драчёву уже после того, как тот перестал сопротивляться. Спортсмен скончался от полученных травм.

Аллахверанов сначала скрылся с места преступления, однако через месяц после объявления во всероссийский розыск сдался с повинной.