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Двое полицейских застрелены в американском штате Огайо

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carlos Osorio/
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Два стража порядка убиты в субботу, 10 февраля, в американском штате Огайо. Инцидент произошел в городке Уэстервилл.

Представители правоохранительных органов рассказали местным телеканалам, что полицейские прибыли на место по ранее поступившему вызову, но были застрелены. Подозреваемый в убийстве двух полицейских задержан и арестован. Подробности происшествия и причины, по которым началась стрельба, не приводятся.

В конце января портал iz.ru сообщил, что в американском штате Нью-Гэмпшир мужчина искусал полицейскую собаку при задержании.

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