В Подмосковье мужчина ранил ножом беременную жену и покончил с собой
Мужчина несколько раз ударил беременную жену ножом в грудь и покончил с собой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 19 февраля в деревне Шарапова Охота в Серпуховском районе Подмосковья.
Пострадавшая женщина выжила. Она была экстренно госпитализирована.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина 1987 года рождения, ранее судимый за изнасилование и разбой, несколько раз ударил свою жену ножом. Полицейские нашли его тело — после совершения преступления он покончил с собой», — сказал собеседник агентства.
По факту нанесения нападения на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее портал iz.ru сообщил, что водитель такси в Москве набросился с ножом на своего пассажира и нанес ему удар в грудь.