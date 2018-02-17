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Житель Астраханской области напал с ножом на полицейского

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Житель Астраханской области напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов в городе Камызяк Астраханской области, сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

Инцидент произошел в конце января 2018 года, когда наряд полиции прибыл по месту вызова на квартиру в одном из домов по улице Ульянова. Сотрудников правоохранительных органов вызвала проживающая в квартире женщина в момент ссоры с мужем, сообщает «Астрахань 24».

По прибытии на место происшествия подозреваемый напал на одного из сотрудников полиции с кухонным ножом, но полицейским удалось остановить злоумышленника. В результате нападения никто не пострадал.

По факту нападения на полицейского во время исполнения им служебных обязанностей было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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