Стала известна причина убийства украинской правозащитницы Ноздровской

Украинскую правозащитницу Ирину Ноздровскую убили из-за мести за ее профессиональную деятельность. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

«Мотив убийства — месть Ирине за ее правозащитную деятельность», — написал Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, «следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам». Он отметил, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в том числе и чистосердечное признание подозреваемого. Ранее сообщалось, что расследованием убийства Ноздровской занимаются около 300 полицейских.

Портал iz.ru писал о том, что предполагаемого убийцу известной украинской правозащитницу полицейские задержали в понедельник, 8 января. Сообщалось, что им оказался родственник Дмитрия Россошанского, который в 2015 году на автомобиле насмерть сбил родную сестру Ноздровской.

Тело Ноздровской с ножевыми ранениями было найдено 1 января в реке в Киевской области. О ее пропаже стало известно 29 декабря. Похороны правозащитницы состоятся 9 января.