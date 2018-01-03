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Полиция Украины рассказала о ходе расследования убийства правозащитницы

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Фото: youtube.com
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К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Как отмечает пресс-служба Нацполиции Украины, соответствующее поручение поступило от первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

«Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов», — приводятся его слова на сайте Нацполиции.

Как сообщал портал iz.ru, тело Ноздровской было обнаружено в одной из рек под Киевом после того, как правозащитница три дня числилась пропавшей.

В настоящее время следствие рассматривает четыре версии убийства Ноздровской. Согласно одно из них, причиной преступления могла стать ее служебная деятельность.

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