Убийство правозащитницы Ноздровской расследуют 300 полицейских

Расследованием убийства на Украине юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской занимаются 300 полицейских. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает телеканал «112 Украина».

По словам первого заместителя главы национальной полиции Вячеслава Аброськина, полиция полностью воспроизвела последний маршрут Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро «Героев Днепра».

«На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро «Героев Днепра» и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается», — сказал Амброськин.

Как сообщал портал iz.ru, тело погибшей Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января в одной из рек в Киевской области. Родственники правозащитницы сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Ирине Ноздровской удалось добиться наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. Близкие правозащитницы сообщили, что перед смертью она неоднократно получала угрозы от родственников Россошанского.