Названа дата похорон убитой на Украине правозащитницы

Похороны правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, которая была найдена мертвой 1 января в реке неподалеку от Киева, состоятся во вторник, 9 января. Об этом сообщила дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

«Похороны во вторник», — написала она на своей странице в Facebook.

Также Ноздровская уточнила, что собираться люди начнут в «10:00–11:00 в селе Демидов».

Тело Ирины Ноздровской, проживавшей в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, было найдено в реке 1 января. Родственники женщины заявили о ее пропаже 29 декабря. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном убийстве.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства правозащитницы привлечены 300 сотрудников.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Женщине удалось добиться наказания для Россошанского. Он был приговорен к семи годам лишения свободы. После этого правозащитница сообщала о поступающих угрозах.

Как рассказали в полиции, рассматриваются четыре основные версии убийства Ноздровской –– ее профессиональная деятельность, хулиганство, изнасилование и дело Росошанского .

К настоящему времени следователи опросили около 50 человек, в том числе при помощи полиграфа. Задержанных в ходе расследования пока нет.