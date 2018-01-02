Прямой эфир

Следствие назвало четыре версии убийства правозащитницы Ноздровской

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские следователи рассматривают четыре ключевые версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил глава пресс-службы управления полиции по Киевской области Николай Жукович.

«Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской в 2015 году), вероятно и случилось это убийство», — приводит слова Жуковича «Интерфакс-Украина».

В качестве возможных причин гибели Ноздровской также рассматривается версия хулиганства и изнасилования. По словам Жуковича, другие версии «отбрасываются», однако следователи намерены их проверять. Он добавил, что к настоящему времени следователи опросили около 50 человек, в том числе при помощи полиграфа. Появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании одного из подозреваемых Жукович опроверг.

В рамках расследования убийства полиция намерена поддерживать контакты с инициативной группой. Однако данная информация не всегда будет освещаться в СМИ из-за тайны следствия, устанавливающей режим конфиденциальности.

Как сообщал портал iz.ru, тело Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января в одной из рек в Киевской области. Родственники правозащитницы сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Ирине Ноздровской удалось добиться наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. Близкие правозащитницы сообщили, что перед смертью она неоднократно получала угрозы от родственников Россошанского.

В связи с гибелью Ноздровской во вторник в Киеве у здания областного управления полиции состоялась акция протеста. Протестующие потребовали найти убийц правозащитницы, а также призвали главу МВД Украины Арсена Авакова и руководителя областной полиции Дмитрия Ценова уйти в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские обнаружили под Киевом тело правозащитницы Ирины Ноздровской
Тело пропавшей правозащитницы нашли в Киевской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017