Следствие назвало четыре версии убийства правозащитницы Ноздровской

Украинские следователи рассматривают четыре ключевые версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил глава пресс-службы управления полиции по Киевской области Николай Жукович.

«Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской в 2015 году), вероятно и случилось это убийство», — приводит слова Жуковича «Интерфакс-Украина».

В качестве возможных причин гибели Ноздровской также рассматривается версия хулиганства и изнасилования. По словам Жуковича, другие версии «отбрасываются», однако следователи намерены их проверять. Он добавил, что к настоящему времени следователи опросили около 50 человек, в том числе при помощи полиграфа. Появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании одного из подозреваемых Жукович опроверг.

В рамках расследования убийства полиция намерена поддерживать контакты с инициативной группой. Однако данная информация не всегда будет освещаться в СМИ из-за тайны следствия, устанавливающей режим конфиденциальности.

Как сообщал портал iz.ru, тело Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января в одной из рек в Киевской области. Родственники правозащитницы сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Ирине Ноздровской удалось добиться наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. Близкие правозащитницы сообщили, что перед смертью она неоднократно получала угрозы от родственников Россошанского.

В связи с гибелью Ноздровской во вторник в Киеве у здания областного управления полиции состоялась акция протеста. Протестующие потребовали найти убийц правозащитницы, а также призвали главу МВД Украины Арсена Авакова и руководителя областной полиции Дмитрия Ценова уйти в отставку.