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Названа возможная причина суицида бывшего украинского летчика Волошина

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Фото: youtube.com
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Бывший украинский летчик Владислав Волошин, занимавший пост исполняющего обязанности директора Николаевского аэропорта, покончил с собой. По предварительным данным, на этот шаг он пошел из-за финансовых проблем.

Волошин после увольнения из армии руководил Николаевским аэропортом, который проходил реконструкцию. В ходе ремонта возникли трудности с финансированием, что сказалось на состоянии бывшего летчика, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Бывшие сослуживцы отмечают, что Волошин был впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости». После увольнения он неоднократно указывал на бедственное положение украинских летчиков — начиная от маленьких зарплат и заканчивая плохим отношением начальства.

Ранее стало известно, что Владислав Волошин совершил попытку самоубийства. Он был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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