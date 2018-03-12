Причиной авиакатастрофы в Катманду стала ошибка экипажа

Причиной крушения самолета Bombardier Q400 бангладешской авиакомпании US-Bangla в Непале стала ошибка пилотирования при заходе на посадку. Об этом сообщил руководитель аэропорта Трибхуван (Tribhuvan International Airport) Раджкумар Чхетри, пишет газета Kathmandu Post.

По последней информации подтверждена гибель 49 человек. На борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Bombardier Q400 следовал по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку лайнер упал на футбольное поле неподалеку от аэропорта. После крушения воздушное судно загорелось.

«Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки», — заявил Чхетри.

Воздушное судно разбилось неподалеку от международного аэропорта Трибхуван в понедельник, 12 марта.